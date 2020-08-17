Задержаны три человека, «готовившие провокацию» против Лукашенко на МЗКТ

17.08.2020, 20:08, Новости дня

Задержаны три человека, готовившие провокацию против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей. Они «учили людей, что кричать», сообщил белорусский государственный телеканал СТВ.

«Координаторы… учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ президент знал, но принял решение ехать. Все так и было, как в написанных методичках: несколько человек кричало «уходи», президент ответил», – говорится в сюжете гостелеканала передает РИА «Новости».

Кроме того, в эфире продемонстрировали запись «ночного разговора» между задержанными накануне встречи.

В то же время ТАСС со ссылкой на ГУВД Белоруссии сообщает, что задержанные после профилактической беседы были отпущены.

Напомним, в понедельник Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей, рабочие которого не собирались митинговать. К прибытию президента напротив центральной проходной собралось около сотни человек с бело-красными флагами, а сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ.

В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».