Анонсировано голосование по присвоению Северодвинску звания «Город трудовой доблести»

17.08.2020, 20:08, Новости дня

В Северодвинске в понедельник состоялось заседание инициативной группы, возглавляющей общественное движение за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Участники встречи предложили провести общенародное голосование, сообщил начальник отдела проектно-конструкторского бюро Севмаша, глава северодвинского отделения Союза машиностроителей РФ Александр Спиридонов.

«Мы приняли решение обратиться в избирательную комиссию региона с просьбой разрешить нам провести сбор подписей в поддержку присвоения Северодвинску почетного звания «Город трудовой доблести» с 11 по 13 сентября 2020 года на территории всей в Архангельской области одновременно с выборами губернатора», – приводятся его слова на сайте регионального правительства.

Отмечается, что члены инициативной группы, в которую входят представители ветеранских, молодежных, профсоюзных организаций, общественности города корабелов, изучили опыт других городов, уже получивших это почетное звание.

«Пример других регионов РФ показал, что такое совмещение очень эффективно. Например, в Нижегородской области во время голосования по поправкам в Конституцию гражданам было предложено поддержать присвоение этому городу звания «Город трудовой доблести». Эту идею поддержали почти 800 тыс. человек. Я не сомневаюсь, что жители нашего региона окажут не менее активную поддержку Северодвинску», – добавил Спиридонов.

Инициативная группа уже разработала детали предстоящего голосования. Оно будет проходить в соседних с избирательными участками помещениях. Жители региона получат специальные подписные листы, в которых надо указать свое имя, телефон, поставить «галочку» в соответствующей графе и опустить в специальную урну. Подписные листы также можно получить заранее на предприятиях и в муниципалитетах, заполнить дома и принести на участок для голосования.

«Совмещение нашего общественного голосования с выборами губернатора – удобно для жителей: они могут выполнить свой гражданский долг – участвовать в выборах, а заодно поддержать нас. После подсчета подписных листов результаты мы передадим руководителю Архангельской области, который направит их президенту РФ Владимиру Путину», – приводятся слова Спиридонова.

Подчеркивается также, что жителям города корабелов важно получение Северодвинском звания «Город трудовой доблести».

«Мы должны отдать дань уважения первостроителям, тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной: круглосуточно, без сна и отдыха, принимал и разгружал суда, прибывающие по ленд-лизу, тем, кто в три смены трудился у станков в холодных цехах, страдая от голода, стойко перенося все невзгоды. Мы увековечим их подвиг», – рассказал председатель первичной профсоюзной организации АО «ПО «Севмаш» Андрей Гичко.

Напомним, в начале июля Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам. Звание было присвоено Боровичам, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.