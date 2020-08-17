N-TV – из-за жары и засухи в регионах Германии не хватает питьевой воды

17.08.2020, 20:05, Новости дня

Из-за сильной жары некоторые регионы Германии испытывают нехватку питьевой воды, пишет N-TV. По мнению учёных, проблема вызвана глобальными изменениями климата, а также вмешательством человека в естественный круговорот воды в природе.



Reuters

В Германии установилась сильная жара, пишет N-TV. Из-за этого в одной из коммун Нижней Саксонии на исходе запасы питьевой воды. Схожая ситуация сложилась и в одной из коммун на юге Гессена. Засуха усугубляется тем, что многие люди из-за пандемии остаются дома, потребляя больше воды, чем обычно.

В крупных городах, таких как Берлин, тоже неспокойно, отмечает издание. Крупных дождей в городе не было с марта. Нехватки воды пока не ощущается, однако ситуация становится всё сложнее с каждым годом.

«Недостаток питьевой воды является большой проблемой, как сегодня, так и в будущем. В течение следующего столетия Германия и вся Европа должны будут всё плотнее заниматься этой темой», — приводит N-TV слова экономиста Маттео Роггеро. По мнению учёных Гумбольдтского университета, нехватка питьевой воды объясняется двумя главными причинами: глобальным изменением климата и вмешательством человека в круговорот воды в природе.

Маттео Роггеро также отмечает, что при изменениях климата осадков выпадает столько же, однако время их выпадения оказывается неравномерно распределено. По сути, количество осадков, которое раньше выпадало за полгода, теперь выпадает за два месяца. В результате, почва не успевает обработать всю воду, что приводит к нехватке грунтовых вод. По мнению Роггеро, одним из способов решения проблемы может стать менее активное искусственное осушение водоёмов, а также предотвращение заболачиваний. Он также предупредил, что для проблемы нехватки воды предстоит сделать ещё многое, чтобы обеспечить стабильный объём питьевой воды для будущих поколений.