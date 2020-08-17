В Украине оценили развитие ситуации в Беларуси после выборов

17.08.2020, 20:01, Новости дня

КИЕВ – События, разворачивающиеся после выборов в Беларуси, могут «существенно повлиять на Украину». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины 17 августа по итогам проведения закрытого совещания с руководителями разведывательных органов Украины, силовых структур, главами ряда областных государственных администраций.

«Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину. В ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий», – отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что участники встречи дали оценку всевозможным сценариям «дальнейшего развития нынешнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов».

В заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы отмечается, что «совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, […] кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях».

В нем говорится о том, что «в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных “вагнеровцев” в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине».

«Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси», – подчеркивается 17 августа в заявлении главы МИДа Украины.

В МИДе Украины было принято решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев «для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности».

Дмитрий Кулеба заявил, что «мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска».

Ранее в Офисе президента Украины отметили, что официальный Минск, «продемонстрировал, безответственно освободив “вагнеровцев”, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит».

Напомним, что Беларусь передала России, ранее задержанных членов ЧВК «Вагнер», некоторых из них подозревают в участии в боевых действиях против Украины.

Ситуация в Беларуси описывается в статье Офиса президента Украины, которая озаглавлена – «Ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих сограждан»: «Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины “приказывает” провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная неправда. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?».

На митинге в Минске 16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко высказался, в том числе и об Украине: «И помните: загубите первого президента – это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого». Он также сказал, что «идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы».

Усталость от Лукашенко

Политический обозреватель Александр Кочетков отмечает, что Александр Лукашенко позволяет себе непросто выпады, которые также не допустимы в риторике лидера государства по отношению к соседнему государству.

«Даже с учетом его манеры управления, но так как он поступил по отношению к “вагнеровцам”, заявив о готовности рассмотреть возможность передачи их Украине, решив при помощи них какие-то свои проблемы, а потом взял и вернул их в Россию – это недопустимо», – говорит Александр Кочетков Русской службе «Голоса Америки».

Каким бы образом не развивалась ситуация в Беларуси, по словам Александра Кочеткова, страна «сползает в сторону России».

Вместе с тем, он считает, сравнивая ситуацию после президентской кампании в Беларуси с Евромайданом, «если нация способна самоопределяться и двигаться самостоятельно, лидеры у нее должны быть по определению»: «Лукашенко ничто не угрожает, в отличие от Януковича, он не боится, не собирается бежать, а у протестующих нет никаких целей. Они не говорят о европейском пути развития, о построении нового общества. У них есть персональная претензия к одному человеку, а он не согласен. И при всей симпатии к протестам – это пока еще не борьба за свободу. Это реакция на то, что все устали от Лукашенко».

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич напоминает, что Украину и Беларусь связывают тесные экономические связи: «Конечно, полномасштабная политическая дестабилизация в Беларуси – может привести к неприятной для Украины ситуации. Мы покупаем в Беларуси больше трети нефтепродуктов, потребляемых внутри страны. И в случае ухудшения отношений, объемы импортируемого из Беларуси бензина быстро заместить будет сложно», – сказал Дмитрий Марунич Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что конкурентные способности белорусских товаров часто определяются поставками дешевых российских энергоресурсов в рамках Союзного государства и Таможенного союза.

«Экономическая интеграция России и Беларуси очень существенна. Это как в истории с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, который на волне протестов пришел к власти, но в итоге он не занял антироссийскую позицию, потому что между Арменией и Россией сильная экономическая интеграция. В Беларуси та же экономическая интеграция с Россией», – подчеркивает Дмитрий Марунич.

Марунич напомнил, что до окончания президентской кампании в Беларуси президенты Александр Лукашенко и Владимир Зеленский активно общались, демонстрируя политический ренессанс в отношениях двух стран.