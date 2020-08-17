 

Звезда сериала “Очень странные дела” Гейтен Матараццо начал работать курьером из-за отсутствия съемок

17.08.2020, 19:50, Разное

Кудрявого Гейтена Матараццо зрители по всему миру пока знают в основном лишь как исполнителя роли Дастина Хендерсона из популярного сериала “Очень странные дела”. В сверхпопулярном сериале онлайн-гиганта Netflix Гейтен играет одного из пятерых друзей, которые борются со страшными монстрами из параллельного мира под названием Изнанка. Однако теперь у мальчика появился шанс зарекомендовать себя в новой ипостаси. Обитатели района Нью-Джерси все чаще могут увидеть Гейтена, расхаживающего по улицам с той или иной доставкой еды – ведь на летнее время актер решил устроиться курьером. Об этом стало известно несколько часов назад благодаря американскому изданию The Hollywood Reporter.

Гейтен Матараццо в сериале “Очень странные дела”

Такое неожиданное карьерное решение Гейтен принял из-за паузы, на которую встало практически все кинопроизводство в результате пандемии коронавируса. Именно летом должны были начаться съемки четвертого сезона “Очень странных дел”, но теперь это должно случиться куда позднее, и все планы Гейтена на лето оказались порушены. Чтобы не сидеть без дела и принести обществу пользу, он вызвался поработать курьером в одном из ресторанов в районе Long Beach Island в Нью-Джерси. Это место Матараццо выбрал не просто так: там же помогают готовить и распределять еду и его родственники, так что в какой-то степени он решил продолжить семейный бизнес.

Последовали ли коллеги Гейтена по “Очень странным делам” примеру мальчика и нашли ли себе занятие на лето, не известно. Впрочем, у двух актеров из команды сериала сейчас на повестке дня другие грустные новости. Так, исполнительница роли девочки Одиннадцать, 16-летняя актриса Милли Бобби Браун, недавно рассталась со своим бойфрендом, 17-летним игроком в рэгби Джозефом Робинсоном. А исполняющий роль Уилла, актер Ноа Шнапп, стал жертвой хакеров: они взломали его аккаунт в Twitter.

Гейтен Матараццо



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