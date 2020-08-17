В гостях у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: экскурсия по их новой вилле за 40 миллионов долларов в Майами

17.08.2020, 19:50, Разное

В феврале 2019 года Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приобрели симпатичный особняк на берегу океана в Малибу. Но жить в нем пара не захотела даже во время летних каникул: уже в этом июле стало известно, что знаменитости выставили недвижимость на продажу за почти 8 миллионов долларов. Теперь же, согласно информации издания TMZ, Дженнифер и Алекс пополнили свою коллекцию другим особняком – куда более роскошным, чем тот, который они продают. Новый особняк расположен в Майами-Бич, на искусственном острове Стар Айленд, или Острове звезд. В разное время на нем проживали Ленни Кравиц, Уилл Смит, Мадонна, Сильвестр Сталлоне и другие.

Новое поместье обошлось Дженнифер и Алексу в 40 миллионов долларов. За такую цену они получили не только звездное соседство и закрытую от посторонних территорию острова, но и поместье площадью 1370 квадратных метров. В особняке имеется 10 спален, 10 ванных комнат, несколько гостиных, большая кухня, столовая, гардеробная комната, библиотека, лифт, винная комната и гараж на три автомобиля. На территории расположены бассейн, джакузи, терраса с зоной отдыха и собственный пирс для парковки яхт, откуда открывается завораживающий вид на Бискайский залив и огни большого города.