 

Генсек ООН призвал власти Белоруссии «услышать обеспокоенности народа»

17.08.2020, 19:48, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает белорусские власти услышать обеспокоенность граждан, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь считает, что обеспокоенности народа должны быть услышаны, а подавление протестов – это не решение. Сообщения о пытках и плохом обращении с людьми должны тщательно расследоваться», – передает его слова ТАСС.

Генсек также обратился с призывом к демонстрантам «сохранять мир в стране и решать противоречия через диалог».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать. В ходе визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

На прошлой неделе рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) также вышли на забастовку. Кроме того, несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Сотрудники Белорусского металлургического завода также объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики.



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