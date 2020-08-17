Нападение на группу силовиков произошло в Ингушетии
17.08.2020, 19:48, Новости дня
Неизвестные напали на группу силовиков в районе населенного пункта Галашки в Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Вечером в понедельник в районе села Галашки, в горно-лесистой местности, произошло боестолкновение между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными», – сказал источник ТАСС.
По его словам, на данный момент вся территория оцеплена. Он также на уточнил, на представителей какой силовой структуры напали неизвестные.
Другой источник в оперативных службах подтвердил, что в районе села Галашки была слышна перестрелка.
На прошлой неделе в результате обстрела автомобиля в Ингушетии погиб водитель, еще два человека пострадали.
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