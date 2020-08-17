 

Мнение: МарьИванна в маске

17.08.2020, 19:45, Разное

Ковидобесы по стране, засевшие в чиновных кабинетах, никак, я смотрю, не уймутся. Только что услышал по радио об очередной “новации” – МинПрос выпускает новую инструкцию, чтобы порадовать учителей перед новым учебным годом: их ЗАСТАВЯТ находиться в школах исключительно в масках! Каково?

Причем на детей это требование вроде как решили не распространять.

Все ярче проступает сама суть ковидобесия – это прежде всего издевательство над людьми. Что как бы само по себе ценно (для граждан с определенными перверсиями). Я только вчера еще бессильно жалел несчастных работников торговли, над которыми особенно покуражились (и продолжают глумиться) на предыдущих этапах. Они ведь, бедные, вынуждены идиотскими предписаниями вообще дни напролет проводить и в масках, и еще в перчатках (!!), не имея права снять – то есть по всей стране сотни тысяч (!) людей губят свое здоровье, месяцами таская все эти причиндалы (кожа рук, кожа лица, грибковые заболевания, инфекции, которые накапливаются в маске в теплой и влажной среде – то есть практически как в чашке Петри).

И вот теперь – мало работников торговли – решили поглумиться и над учителями. Причем детишки-то нынче известно какие – они не преминут делать замечания учителям, а то и стучать на них “куда следует” (особенно если учитель, не дай бог, требует дисциплины на уроке или, уж совсем наглость, хочет, чтобы знали его предмет). “МарьяИванна, а что это вы масочку сняли? А что это она у вас нос не прикрывает? Мы в Департамент образования на вас напишем – что вы нас хотите заразить!”

Дивная, дивная будет складываться атмосферка в школе. Давайте-давайте, еще больше безумия!

Источник: Размышления вольного социолога



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