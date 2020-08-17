Мнение: Дедолларизация торговли с Китаем, что происходит с мелочью и борьба с голодным спамом

17.08.2020, 19:31, Разное

1. Активные разговоры о дедолларизации российской торговли идут с 2014 года. Всё это время скептики ехидно смеялись, заявляя о безальтернативной гегемонии доллара, без которого России якобы не обойтись. Соглашений и новостей об отказе от долларовых расчётов между Россией и её торговыми партнёрами было очень много, но ситуация менялась медленно, почти незаметно.

Теперь скептикам будет гораздо сложнее делать вид, что у американской маркизы всё хорошо – более половины экспорта в Китай, который является крупнейшим торговым партнёром России, уже дедолларизовано:

https://lenta.ru/news/2020/08/13/otkaz/

Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США…

За чуть более 50 процентов товаров, которые Китай купил у России в первом квартале, страна получила расчет в евро. Доля этой валюты в оплате экспорта из России в Евросоюз увеличилась с 38 до 43 процентов на конец 2019 года.

Хотелось бы, чтобы следующим шагом была деевровизация и переход на торговлю в рублях и юанях.

2. Гипотеза о том, что общее количество мелочи в России растёт из-за спроса теневого сектора, не оправдывается. По последним данным, россияне вообще стали реже использовать монеты в расчётах:

https://lenta.ru/news/2020/08/14/melo4/

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей. При этом на фоне роста безналичных платежей и снижения выпуска банкнот вырос объем выпуска монет, в том числе крупного номинала. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, по данным на конец 2019 года, в обращении находилось 67,8 миллиарда монет, а уже в этом году их количество увеличилось еще на 362 миллиона штук, составив 68,2 миллиарда монет.

«Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется. Например, за 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по семь монет на каждого жителя», — цитирует издание заявление Центробанка.

Копить деньги с помощью откладывания мелочи долго и неудобно. Значит, одно из трёх:

– либо люди массово дарят копилки своим детям, чтобы научить их азам накопления;

– либо граждане массово увлеклись коллекционированием монет;

– либо россияне настолько разбогатели, что в огромных количествах сорят металлическими деньгами, бесследно их теряя.

3. Блогер Шакко придумала способ помочь тому несчастному спамеру, который вот уже много месяцев умирает от голода в комментариях по всему «Живому Журналу». Оказывается, можно сообщить в «Сбербанк» о его проблемах:

https://shakko.ru/1558713.html

https://www.sberbank.ru/promo/antifraud/report.html

На несколько дней спам даже прекратился: возможно, сотрудники «Сбербанка» накормили бедолагу или нашли ему какую-нибудь работу. Если увидите, что голод вынудил нашего знакомого вернуться обратно в ЖЖ, теперь вы знаете, кому об этом сообщить.