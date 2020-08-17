Взыщите со смертника

17.08.2020, 19:20, Разное

Метрополитен Петербурга отправляет родственников погибших и пострадавших в теракте 2017 года за компенсациями к террористам.

На станции метро «Технологический институт» в Петербурге, 3 апреля 2017 года. Фото: vk.com spb_today

25-летняя Оксана Даниленко 3 апреля 2017 года ехала на работу через метро, в вагоне оказалсь в метре от террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

— Шансов выжить после взрыва у дочки не было. Оксана получила ранения головы, ног, внутренние органы были, как решето, обширная кровопотеря, — перечисляет травмы Геннадий Даниленко. — Три с лишним года прошло, но до сих пор, когда я вспоминаю о дочери — ком в горле, не могу сдержать слезы. Время не лечит. Она мне часто снится, боль потери не проходит.

Когда предполагаемых террористов нашли и осудили, Даниленко, признанный потерпевшим, подал иск к петербургскому метрополитену. В нем он просил выплатить ему компенсацию морального вреда — 3 млн рублей. В июле этого года Ленинский районный суд вынес решение в пользу истца, удовлетворив его требования частично — сократив сумму взыскания до 500 тысяч рублей.

Суд констатировал: «Ответчик не в полной мере обеспечил требования транспортной безопасности, что привело к проникновению в метро террориста-смертника и последующему взрыву. Метрополитен обязан компенсировать моральный вред как владелец источника повышенной опасности».

Руководство подземки не согласилось с решением суда. Юристы ГУП «Петербургский метрополитен» настаивали на признании теракта «обстоятельством непреодолимой силы» и просили назначить причинителями морального вреда истцу Даниленко самого террориста-смертника Джалилова и его сообщников, в декабре 2019 года приговоренных за подготовку теракта к длительным срокам заключения. Юристы ссылались на ФЗ РФ «О противодействии терроризму», согласно которому жертвам взрыва необходимо подавать иски к лицам, совершившим преступление, или к их родственникам.

Однако судья Ленинского райсуда Анна Исакова указала метрополитену на подмену понятий в споре с пострадавшими при теракте: «Ссылка ответчика на ФЗ РФ «О противодействии терроризму» подлежит отклонению, поскольку положения данного закона не лишают истца права предъявления к перевозчику требований о возмещении вреда, причиненного при осуществлении перевозки».

Метрополитен на прошлой неделе подал апелляцию на решение райсуда. Даниленко направил встречную жалобу: он настаивает на ранее заявленной компенсации в 3 млн рублей. Как сообщили «Новой» в объединенной пресс-службе петербургских судов, городской суд рассмотрит это дело в сентябре.

По словам адвоката Даниленко Павла Янталева, отец Оксаны — не первый, кто пытается отсудить у метрополитена компенсацию морального вреда. Но тех, кому это удалось, пока можно пересчитать по пальцам.

В июне полмиллиона рублей взыскали с перевозчика в Ленинском районном суде родители погибшего 17-летнего студента Мансура Сагадеева, затем 300 тысяч рублей Фрунзенский райсуд присудил Игорю Баранцевичу, получившему тяжелые травмы при теракте, недавно 100 тысяч рублей компенсации морального вреда по решению Красносельского райсуда получила раненная при взрыве петербурженка Дарья Фефелкина. Однако ни в одном из случаев метрополитен не исполнил безропотно решение первой инстанции. Всем потерпевшим пришлось доказывать свою правоту в горсуде.

Петербург. Цветы на временном мемориале у вестибюля метро. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

— Для нас было понятно и ожидаемо, что метрополитен обжалует решения районных судов, поскольку для компании-перевозчика это прецедент, — прокомментировала «Новой» адвокат Александра Шнайдрук, представлявшая в суде интересы Баранцевича и Фефелкиной. — Пострадавших при теракте около 100 человек, и если один из них во всех инстанциях отсудит компенсацию, то и остальные смогут это сделать без каких-либо проблем, по аналогии. Поэтому метрополитен обжалует каждое решение до тех пор, пока есть возможность, это — его процессуальное право. К террористам компания отсылает в своей правовой позиции в рамках судебных споров, только суды эту позицию не принимают. В целом моральный вред добровольно, как правило, выплачивается редко, обычно через суд.

— Скорее всего, решение Ленинского райсуда по возмещению морального вреда Даниленко устоит и в городском, — считает Павел Янталев, — но мы будем настаивать на большей сумме компенсации, чем назначила первая инстанция. Отец Оксаны сильно страдает из-за ее смерти, у него ухудшилось здоровье, и он уже не в том возрасте, когда ждут рождения детей.

ДОСЬЕВзрыв на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля 2017 года

Кроме смертника, погибли 15 человек, еще 103 пассажира получили ранения различной степени тяжести и психологические травмы. По версии следствия, в вагоне подорвался 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. В помощи ему Второй Западный окружной военный суд в декабре 2019 года обвинил еще 11 человек. Никто из них вину не признал. Предполагается, что все подсудимые входили в запрещённую в РФ группировку «Катиба Таухид валь-Джихад». Организатора теракта в петербургском метро суд приговорил к пожизненному сроку. Остальные фигуранты получили от 19 до 28 лет. Всем также были назначены штрафы от 500 до 800 тысяч рублей. В рамках уголовного процесса судом был удовлетворен гражданский иск петербургского метрополитена на сумму 695 тысяч рублей.

Нина Петлянова

«Новая в Петербурге»