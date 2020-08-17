 

Минздрав Белоруссии сообщил о двоих погибших во время протестов

17.08.2020, 19:08, Новости дня

Во время акций протеста в Белоруссии пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске, сообщил министр здравоохранения Белоруссии.

В больницах находятся 158 человек, трое в тяжелом состоянии. У всех остальных состояние стабильное, некритичное, сообщил Караник, когда вышел на акцию протеста, которую медработники устроили в у здания Минздрава, передает портал Тut.by.

По сообщению портала, около белорусского Минздрава собралось около 100 медиков, они требуют обеспечить доступ врачей на территории ЦИП и ИВС для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации.

После того, как министр вышел к собравшимся, они стали скандировать «Позор!», «В отставку!». Караник отметил, что требование неактуально, так как сейчас все правительство в отставке.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Глава МВД Белоруссии предупредил подчиненных о предстоящих физических нагрузках

09.07 / Криминалист объяснил любовь сексуальных маньяков к Битцевскому парку

13.07 / Мать убитого россиянина из дела Фургала добивалась правды более 15 лет

08.07 / Путину предложили поменять дату празднования Дня России

26.06 / Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлили до 1 августа

10.08 / Оппозиция в Беларуси не признает официальные результаты выборов президента

20.07 / “Циничное и демонстративное пренебрежение международного права”. МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в оккупированный Крым

19.07 / Правительство утвердило правила субсидирования на продвижение экспорта кино и IT-продукции

03.08 / Трамп потребовал добиться смертной казни Царнаева

24.06 / Китай оценил празднование Победы в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска