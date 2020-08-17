Зеленский сменил персональный состав СНБО

17.08.2020, 19:05, Новости дня

Президент Владимир Зеленский своим указом изменил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (CНБО) Украины. Соответствующий указ №324/2020 Зеленский подписал 17 августа, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно указу, в состав СНБО вошли глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, новый глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Этим же указом из состава СНБО Зеленский вывел экс-главу Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова, экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и бывшего главу НБУ Якова Смолия.