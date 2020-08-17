Протесты в Беларуси. В больницах 158 человек, трое в тяжелом состоянии – Минздрав Беларуси

17.08.2020, 19:05, Новости дня

У здания министерства здравоохранения Беларуси вечером 17 августа началась акция протеста врачей, их собралось около 100 человек. Медики требуют допустить их в изоляторы временного содержания к избитым во время протестов – для осмотра и госпитализации пострадавших, об этом сообщает TUT.BY.

К медикам вышел министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. По его информации, в больницах находятся 158 человек, трое – в тяжелом состоянии. У остальных, по его словам, состояние стабильное, некритичное.

Караник заверил протестующих, что к задержанным допускают врачей.

По информации издания “Наша Ніва”, на вопрос о возможном изнасиловании девушки на улице Окрестина министр прокомментировал: “Девушку до сих пор не нашли”.

Со встречи с участниками акции Караник уходил под крики: “Позор!”

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.