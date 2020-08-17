 

Директора старейшего театра Белоруссии уволили за поддержку протестов

17.08.2020, 18:48, Новости дня

Директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко уволили после высказываний в поддержку протестов в Белоруссии и критики действий силовиков, сообщила пресс-служба театра.

«С Латушко досрочно разорван трудовой договор», – передает tut.by сообщение пресс-службы.

Отмечается также, что сотрудники театра заявили о готовности написать заявления об увольнении.

Напомним, коллектив старейшего в Белоруссии Национального академического театра имени Янки Купалы потребовал от руководства страны остановить насилие по отношению к мирным жителям и провести открытые и прозрачные выборы.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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