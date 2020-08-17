 

Личное: Позырить

17.08.2020, 18:47, Разное

Когда я смотрю на Михаила Ходорковского, у меня, вне зависимости от того, что он говорит, в голове только один вопрос: откуда бабки?

Сегодня Ходор — весь из себя правозащитник. Говорят, Дудя финансирует, чтобы тот снимал фильмы о невинно убиенных бабушках на Колыме.


Фото: Соцсети

А как же пресловутые бабушки Менатепа? То есть, этих бабушек мы забыли или их не было?

Внутри себя я исхожу из той предпосылки, что все олигархи из 90-х — бандиты. Возможно, я неправа.

Последнее время я подсела на «документалочку». Жизнь намного интереснее любого вымысла сценариста.

Что я смотрела из последнего? Начала «Метод Олигарха» на Ютубе:

Трейлер: Ютуб

Кем является Миша Ходорковский сегодня? Очевидно тем, из кого он вырос.

Как появились деньги у Миши, которые, как внушают сегодня людям, тратятся на благие дела? Ясно, что они заработаны в 90-е.

А вот как заработаны и каким человеком — вот об этом в сериале как раз и показано.

Рекомендую посмотреть его тем, кто не хочет, чтобы на его ушах висела лапша.

А вы что смотрите?

Источник: Лена Миро



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