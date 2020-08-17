Российские ученые заявили об эффективности препарата от алкоголизма против коронавируса

17.08.2020, 18:40, Разное

Российские исследователи провели исследование и выяснили, что медицинский препарат дисульфирам, являющийся лекарством от алкоголизма, может быть эффективным при борьбе с коронавирусной инфекцией. Исследователи отметили, что механизм работы действующего вещества против SARS-CoV-2 аналогичен традиционному.

Как объяснили специалисты, представляющие отечественный Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского, дисульфирам является соединением азота, серы, водорода и углерода. Его действие в традиционном лечении алкоголизма основано на блокировке выработки особого фермента в печени, который провоцирует процесс распада спирта на воду и углекислый газ в этом человеческом органе. Этот процесс, в свою очередь, генерирует накопление в организме уксусного альдегида, вызывающего отравление. По словам российских экспертов, блокировка препаратом коронавируса происходит по тому же принципу. Кроме того, лекарство способствует сохранению позитивного баланса глутатиона – антиоксиданта, предотвращающего тяжелое течение COVID-19.

Стоит отметить, что работу отечественных медиков взялись продолжить их американские коллеги, и в настоящее время они анонсируют проведение клинических испытаний для определения рабочих доз препарата. Причем исследователи из США предполагаемой дозировкой называют объем в 2000 мг дисульфирама ежедневно, что ориентировочно составляет около 20 таблеток. Российские исследователи отмечают, что ранние исследования говорят о безопасности такого количества для человека, однако такая дозировка способна привести к дальнейшей непереносимости алкоголя. Об этом сообщает Life.ru.