Ольга Рапунцель с мужем и двумя детьми возвращается на шоу «Дом-2»

17.08.2020, 18:40, Разное

Участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель в этом году родила вторую дочь от своего супруга Дмитрия Дмитренко. Теперь вся семья возвращается на проект.

Незадолго до родов супруги отправились в декретный отпуск, на время покинув шоу, однако дали понять всем, что вернутся. Ольга Рапунцель призналась, многие не понимают цели ее дальнейшего участия в проекте, поскольку они с мужем смогли создать счастливую семью, то есть полностью справились с поставленной задачей на шоу. Сама участница телестройки полагает, миссия их семьи в проекте еще не выполнена. Она подтверждает, благодаря участию в реалити-шоу смогла счастливо выйти замуж и стать мамой двух дочек, однако полагает, они с мужем должны в статусе полноценной пары показывать зрителям пример воспитания детей, поскольку такого на проекте не хватает. Ольга Рапунцель не отрицает, с двумя маленькими наследницами на съемках будет нелегко, однако, работая, она сможет круглосуточно быть с дочерьми.