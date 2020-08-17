 

Орбакайте показала фото на фоне шикарного особняка Руссо

17.08.2020, 18:40, Разное

Российская певица Кристина Орбакайте показала в Instagram совместный кадр с коллегой по цеху Авраамом Руссо. Друзья запечатлены на фоне шикарного особняка артиста.
Авраам Руссо владеет шикарным особняком в пригороде Нью-Йорка. На днях к нему в гости приезжала Кристина Орбакайте, которая находится вместе с семьей в США. Друзья вкусно пообедали и поделились общими воспоминаниями.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что Авраам Руссо отлично выглядит. Комплименты в свой адрес получила и Кристина Орбакайте.

Авраам Руссо отправился жить в США после того, как в 2006 году в РФ на него было совершено покушение. Он состоит в браке с американкой Морелой Фердман. Она подарила супругу двух дочерей Эмануэллу и Аве Марию.



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