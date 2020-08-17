Трамп пообещал «изучить вопрос» о помиловании Сноудена

17.08.2020, 18:38, Новости дня

Отвечая на вопрос журналиста о возможности помилования бывшего агента АНБ Эдварда Сноудена, Дональд Трамп признался, что «не слишком в курсе ситуации» и пообещал изучить ситуацию. Как отмечает Business Insider, такие комментарии говорят о том, что сам президент сменил свою позицию по делу разоблачителя, ведь в 2013 году он называл Сноудена «шпионом, которого нужно казнить».



Reuters

Президент США Дональд Трамп намекнул, что может рассмотреть возможность помилования для бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, который в 2013 году организовал утечку секретных данных американских спецслужб о слежке за гражданами, пишет Business Insider.

«Я изучу этот вопрос. Я не слишком в курсе ситуации со Сноуденом, но буду смотреть, как там всё обстоит. Сейчас, по всей видимости, мнения разошлись. Многие считают, что к нему нужно какое-то особое отношение, а другие полагают, что он сделал нечто очень нехорошее», — заявил в ходе недавней пресс-конференции американский лидер, отвечая на вопрос о возможности помилования для информатора.

— The Hill (@thehill) August 15, 2020

Как напоминает издание, работая в АНБ, Сноуден загрузил порядка 1,5 млн. секретных файлов, бежал в Гонконг и передал все сведения журналистам. Затем разоблачитель скрылся в России, где получил политическое убежище и пребывает до сих пор.

В 2013 году власти США выдвинули Сноудену обвинения в хищении государственной собственности и нарушении Закона о шпионаже по двум пунктам. Ранее член палаты представителей республиканец Томас Мэсси призвал президента помиловать разоблачителя.

Того же мнения придерживается и неправительственная правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод, которая написала на своей странице в Twitter: «Эдвард Сноуден помог изобличить незаконную деятельность властей, которая на протяжении нескольких лет хранилась в тайне, и это вызвало обсуждение на международном уровне вопроса о допустимых пределах правительственной слежки. Мы говорили это раньше, скажем ещё раз и сейчас: Сноуден — патриот и его следует помиловать».

Сам Дональд Трамп отметил, что «многие на стороне» разоблачителя и «думают, что с ним обошлись несправедливо».

Однако, как обращают внимание журналисты, недавние комментарии президента говорят о том, что он поменял свою позицию по отношению к делу Сноудена. В своём твите от 2013 года будущий глава Белого дома называл бывшего сотрудника АНБ «шпионом, которого нужно казнить», но при этом признавал, что может стать «большим фанатом» разоблачителя, если в его файлах содержится что-нибудь про бывшего на тот момент президентом Барака Обаму.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2013

В том же году Трамп утверждал, что, предоставив Сноудену политическое убежище в России, «Путин смеётся над Обамой», и рассуждал: «Называйте это как хотите, но Сноуден — предатель. А знаете, что мы делали с предателями, когда наша страна была великой?»

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2013