В Миннесоте и Висконсине в понедельник проходят предвыборные мероприятия Трампа

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17.08.2020, 18:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп на этой неделе проводит предвыборные мероприятия в четырех штатах: в понедельник он посетит Миннесоту и Висконсин, во вторник – Аризону, а в четверг – Пенсильванию.

В Миннесоте, где был убит полицией афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала протесты по всей стране, главной темой выступления Трампа станет охрана порядка.

В Висконсине, где проходит Национальный съезд Демократической партии, Трамп будет говорить о росте на рынке труда и развитии торговли. В Аризоне президент сделает упор на пограничной безопасности и борьбе с нелегальной иммиграцией.

Главное мероприятие пройдет в четверг в городе Скрэнтон в Пенсильвании, где родился бывший вице-президент Джо Байден – предполагаемый соперник Трампа на ноябрьских выборах. Президент выступит в этом городе в тот же день, когда Байдена официально назовут кандидатом от Демократической партии. По словам помощника Трампа, он проведет сравнения между политической карьерой Байдена и своими собственными достижениями.

Существует вероятность того, что президенту придется скорректировать свой график из-за похорон его брата, который скончался в воскресенье в Нью-Йорке.



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