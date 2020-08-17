В Милуоки открывается Национальный съезд Демократической партии

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17.08.2020, 18:35, Новости дня

В Милуоки в понедельник открывается Национальный съезд Демократической партии, который будет проходить преимущественно в виртуальном формате. На съезде будут выступать как представители прогрессивного крыла партии, так и приверженцы более традиционной платформы.

«Как мы знаем из нашей истории, когда мы едины, мы можем преодолеть все, включая монументальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня», – говорится в заявлении оргкомитета съезда.

На открытии съезда выступит бывшая первая леди Мишель Обама.

Также запланированы выступления сенатора Берни Сандерса, который был соперником Джо Байдена в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии, и бывшего губернатора Огайо Джона Кейсика, баллотировавшегося в президенты от Республиканской партии в 2016 году.

В понедельник также выступят сенаторы Эми Клобушар, Кэтрин Кортес-Масто и Даг Мур, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, члены Палаты представителей Джим Клайберн и Гвен Мур, а также глава оргкомитета съезда конгрессмен Бенни Томпсон.



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