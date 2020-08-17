 

Жена племянника князя Монако Беатрис Борромео о самоизоляции: “Я дою коров, а муж делает сыр”

17.08.2020, 18:20, Разное

Беатрис Борромео призналась, что жизнь их семьи не слишком изменилась из-за пандемии COVID-19, ведь они и до этого были довольно замкнуты. Правда, во время самоизоляции им пришлось перебраться на ферму, где утонченная аристократичная Беатрис, по ее признанию, чувствует себя как рыба в воде.

Беатрис Борромео и Пьер Казираги

Еще в феврале мы самоизолировались на ферме. У нас есть коровы, овцы, собаки, кролики и большой огород. Даже не большой, а огромный – 250 кустов томатов, которые постоянно приносят плоды. Во время карантина я ухаживала за козами, обрезала им копыта специальной машинкой. Из молока, которое я добывала, Пьер делал сыр. Очень вкусно с медом и джемом. Нашего щенка укусила собака, и я его спасла, остановив кровотечение: но его мама, когда я его принесла, не узнавала и не признавала малыша, поэтому пришлось прижимать его к ее груди, чтобы она его покормила,

– рассказала о жизни на ферме Беатрис, заверив, что несмотря на происхождение, и она, и Пьер Казираги знают немало о сельском хозяйстве:

Мой отец владел фермой молочных коров в Валле-Ломеллина, а Пьер вырос в деревне, в Сен-Реми-де-Прованс. Нам пришлось ходить в магазин только раз в две недели, а все остальное – от хлеба до овощей – нашего производства. 

Беатрис Борромео

Рассказала Беатрис и о первом выходе в свет после самоизоляции – они с мужем посетили ужин Натальи Водяновой в ресторане La Guérite в Каннах в пользу Фонда “Обнаженные сердца”:

У Натальи есть фонд, который занимается детьми с особенностями развития. Мы с Пьером хотели поддержать ее, поэтому пришли. К счастью, это был вечер для близких друзей, потому что после всех этих недель самоизоляции я чувствую себя немного неприспособленной к общению с большим количеством людей.

Наталья Водянова, Беатрис Борромео, Пьер Казираги и Антуан Арно

Отметим, недавно Пьер и Беатрис стали обладателями крепости, расположенной в долине Луары, в южных Французских Альпах. Местность считается одной из самых живописных в мире, а сам ренессансный замок Борегар внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Масштабы замка рассчитаны на большую семью, какой их семья и является: в 2017 году у Пьера и Беатрис родился их первый сын Стефано, в 2018-м – второй, Франческо.



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