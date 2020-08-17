 

В Долине смерти зафиксировали самую высокую температуру на планете

17.08.2020, 18:08, Новости дня

Во время сильной жары в штате Калифорния в Долине Смерти была зафиксирована температура 54,4 градусов – это возможно самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле.

Автоматическая станция Национальной метеорологической службы США в Фернс-Крик в Долине Смерти зафиксировала высокий показатель температуры в 15.41 в воскресенье. Эксперты продолжат изучать полученные данные, информирует Sky News.

Отмечается, что самая высокая температура на планете (56,6 градусов) была зафиксирована в том же месте 10 июля 1913 года. Однако эксперты ставят под сомнение тот рекорд в силу того, что 100 лет назад инструментальные измерения температуры не обладали той же точностью, что в настоящее время.

Ранее на Балтийском побережье вблизи Калининграда зафиксировали необычное погодное явление.



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