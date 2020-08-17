 

Минздрав Белоруссии проверит информацию о передвижении силовиков на машинах скорой помощи

17.08.2020, 18:08, Новости дня

Министерство здравоохранения Белоруссии изучит информацию об использовании машин скорой помощи для перевозки сотрудников ОМОН во время разгона акций протеста 9-11 августа, сообщил и. о. министра Владимир Караник в ходе встречи с вышедшими на протестную акцию врачами.

«Мне неизвестно о фактах , когда на машинах скорой помощи ездил ОМОН. Это могли быть военные медики. Мы вернемся к этому вопросу и изучим его», – передает слова Караника ТАСС.

Он также заявил, что у него нет данных о том, что в ходе акций протеста якобы пропали 83 человека.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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