Протесты в Беларуси, день девятый

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17.08.2020, 17:50, Разное

Онлайн-трансляция.

У здания МЗКТ сегодня выступила и Мария Колесникова

Руководитель объединенного штаба предложила трудовым коллективам направить по одному представителю в координационный совет «по восстановлению новой свободной Беларуси», сообщает «Медиазона».

«На вас держится экономика страны. Во всем мире рабочими гордятся. В современной новой Беларуси мы тоже будем гордиться.Пускай все люди, которые не хотят вас слышать, разрушают заводы, — пускай кто-нибудь из них станет на ваше место и запустит станки. Они этого не смогут сделать. А вы можете. Вы — профессионалы», — заявила она, выступая перед рабочими (цитата по Tut.by).

12:24, сегодня

Около офиса белорусского государственного телеканала ОНТ, сотрудники которого объявили забастовку, находятся несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами.

Протестующие держат плакат с аббревиатурой ОНТ, которую расшифровывают как «Отпустите несменяемого тирана», передает «Медиазона».

12:17, сегодня
Великобритания не признала объявленные ЦИК Беларуси итоги президентских выборов

Министр иностранных дел страны Доминик Рааб отметил, что Великобритания призывает ОБСЕ немедленно провести независимое расследование фальсификаций на выборах и «чудовищных репрессий, которые за ними последовали».

«Мир с ужасом смотрел на насилие, с которым белорусские власти подавляли мирный протест, последовавший за этими мошенническими выборами», — подчеркнул Рааб.

Кроме того, вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Лукашенко — «ужасный диктатор», который «утратил всякую легитимность в управлении страной».

12:10, сегодня
Лукашенко — про избиения задержанных в изоляторе на улице Окрестина

«Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно […] На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же бросался на ментов», — заявил Лукашенко на встрече с работниками МЗКТ.

Источник: Новая газета



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