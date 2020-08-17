Белорусам в гороскопе на госканале предсказали победу над «сильным соперником»

17.08.2020, 17:48, Новости дня

Гороскоп в эфире телеканала «Беларусь 1», входящего в государственную Белтелерадиокомпанию, предсказал белорусам победу над «более сильным соперником».

В эфире появилась бегущая строка с гороскопом. Знакам зодиака предсказывают победу и советуют бороться. В частности, тельцам, согласно прогнозу, необходимо «ставить перед собой самые высокие цели», потому что «шансы достичь их очень высоки».

«Не бойтесь вступать в борьбу, даже если кажется, что соперник сильнее вас — шансы победить очень и очень высоки», – говорится в прогнозе для близнецов.

Фрагмент эфира опубликован в Twitter-аккаунте «Чай з варэннем».

По БТ сегодня показали интересный гороскоп pic.twitter.com/xYYKEoKgbk

— Чай з варэннем (@belteanews) August 17, 2020

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».