Польша заявила о готовности к волне беженцев из Белоруссии

17.08.2020, 17:48, Новости дня

Польша готовится к возможной волне политических беженцев из Белоруссии, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач во время заседания парламентской комиссии по иностранным делам в Варшаве.

«Польша готовится к возможной волне – большей или меньшей – так называемых политических беженцев – тех лиц, которые из-за преследований захотят перейти границу. Мы приготовили уже законодательный пакет облегчения получения виз и въезда», – передает РИА «Новости» слова Пшидача.

В свою очередь МИД Латвии выразил готовность принять граждан Белоруссии, покинувших страну на фоне протестов.

«На внеочередном заседании правительства Латвии состоялась дискуссия об открытии границ для граждан Белоруссии, и Латвия готова принять беженцев в соответствии с законами и требованиями безопасности в связи с COVID-19», – сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Он добавил, что на данный момент не прогнозирует большого потока белорусов, но все зависит от развития ситуации. «Надеюсь, что широких репрессий не последует, но мы готовы принять политических беженцев, хотя и не ожидаем, что их будет много», – сказал министр.

На данный момент Латвия не получала от жителей Белоруссии запросов на предоставление политического убежища.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границы страны для граждан Белоруссии и «протянуть им руку помощи».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».