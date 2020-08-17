Белорусская оппозиция заявила в прокуратуру о фактах применения силы к протестующим

17.08.2020, 17:48, Новости дня

Белорусская оппозиция потребовала от генпрокуратуры начать проверку по факту смертей протестующих и применения силы правоохранительными органами, сообщил юрист объединенного штаба белорусской оппозиции Илья Салей от имени соратницы экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой.

«Только что подали заявление в генпрокуратуру республики с требованием провести проверки по фактам смерти мирных протестующих и применения физического насилия», – передает ТАСС его слова.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».