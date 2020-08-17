 

Белорусская оппозиция заявила в прокуратуру о фактах применения силы к протестующим

17.08.2020, 17:48, Новости дня

Белорусская оппозиция потребовала от генпрокуратуры начать проверку по факту смертей протестующих и применения силы правоохранительными органами, сообщил юрист объединенного штаба белорусской оппозиции Илья Салей от имени соратницы экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой.

«Только что подали заявление в генпрокуратуру республики с требованием провести проверки по фактам смерти мирных протестующих и применения физического насилия», – передает ТАСС его слова.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Экс-нардепа Шепелева приговорили к семи годам тюрьмы за побег из-под стражи

04.08 / В Дании не стали жаловаться на использование якорных судов в прокладке «Северного потока – 2»

02.07 / Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17

25.06 / Минюст Украины предложил отменить люстрацию всех коммунистов

29.06 / Ракета «Ангара» оказалась в три раза дороже «Протона»

10.07 / Компания BMW назвала дату выхода электрического кроссовера iX3

07.07 / Назван самый привлекательный паспорт в условиях коронавируса

28.06 / Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят ОГА привлечь дополнительные финансы для ремонта дорог

27.06 / Guardian – Меркель призвала хорошо подумать о мире без лидерства США

12.07 / В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска