Енин: В международном суде рассмотрение дела о крушении самолета МАУ в Иране может занять более пяти лет

17.08.2020, 17:35, Новости дня

В случае рассмотрения дела о крушении самолета “Международных авиалиний Украины” в Иране в международном суде, этот процесс может занять более пяти лет. Об этом в интервью “Цензор. НЕТ” заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

“Я точно не хотел бы называть каких-либо временных ориентиров, хотя прекрасно понимаю, что общество ждет результат еще на вчера. В значительной степени все зависит от наличия политической воли иранской стороны. Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию со сбиванием над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования длился около двух лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки пять лет”, – подчеркнул Енин.

По его словам, сейчас Украина настроена на переговоры с иранской стороной.

“И для нас трек переговоров с иранской стороной является превалирующим. Мы будем стараться максимально использовать эти возможности для поиска взаимоприемлемого объективного решения в этом сложном деле. В то же время международное право предусматривает и другие механизмы защиты нарушенных прав, если двусторонний трек переговоров исчерпал себя. Но на сегодняшний день мы настроены исключительно на переговоры с иранской стороной”, – отметил Енин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

Иран заявил ранее, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 30 июля уточнил, что решение этого вопроса “займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения”.

Первый раунд переговоров о компенсациях родным жертв катастрофы самолета МАУ в Иране прошел 30 июля в Киеве и длился 11 часов. Следующий раунд переговоров о компенсациях запланирован на октябрь. Украина от иранской стороны рассчитывает получить всю информацию по обстоятельствам крушения самолета.

10 августа глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании. Следовательно, по мнению Сулеймани, эти европейские компании должны выплатить компенсацию.