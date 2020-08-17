Эксперт назвал признаки неизбежного разрыва отношений

17.08.2020, 17:17, Разное

Эксперт пояснил о явных признаках неизбежного разлада в отношениях. Как оказалось, разрыва можно избежать, если вовремя заметить некоторые факторы.

Даже самые, казалось бы, хорошие отношения в итоге могут закончиться. Британский лайф-коуч и специалист по отношениям Майкл Клунан раскрыл несколько явных примет приближающегося конфликта с близкими. Так, в первую очередь следует принимать в внимание то, как позиционирует себя девушка или молодой человек в социальных сетях. Если на его профиле нет указания на вторую половину или соответствующего статуса, это может быть первым сигналом о грядущем разладе. Та же ситуация, если человек вдруг прекращает публиковать совместные фото либо оставлять комментарии к снимкам своей половины.

Любые недопонимания эксперт советует обсуждать чаще, чтобы вместе находить решения проблем. Если же партнер стремится избежать откровенных разговоров, это является еще одним признаком неизбежности разрыва. Поскольку человек обычно пытается уйти от искренних бесед именно вследствие внутреннего напряжения и раздражительности. Следовательно, в отношениях уже что-то идет не так.

Еще один показателем близкого финала является отсутствие внимания к своей половинке. Также следует обратить внимание на ситуацию, когда в отношениях нет совместных планов и обсуждения перспектив на будущее. Стоит задуматься о взаимных чувствах, пишет «Ньюинформ», и в случае исчезновения романтики в совместной жизни или встречах.