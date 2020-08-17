 

Ученые назвали увеличивающие смертность от COVID-19 факторы сердечно-сосудистого риска

17.08.2020, 17:17, Разное

Ученые, представляющие Университет Великой Греции в Катандзаро, назвали несколько факторов сердечно-сосудистого риска, увеличивающих смертность людей от COVID-19. В рамках исследования были проанализированы показатели более 77 000 пациентов, пишет издание PLOS ONE.
Многие люди могут переносить коронавирус без осложнений, но даже легкая форма инфекции способна стать причиной тяжелой пневмонии или летального исхода. Медики, работающие с людьми, страдающими от сердечно-сосудистых заболеваний, должны учитывать возможные факторы риска и проявления COVID-19 в данной категории. Эксперты из Испании рассмотрели результаты 21 научной работы, где исследовалось воздействие коронавируса на 77 317 больных из Европы, США и Азии.

На время госпитализации, кроме COVID-19 у 12,89% пациентов имелись заболевания сердца и сосудов, 36,8% страдали от артериальной гипертензии, у 19,45% был диагностирован диабет. За весь период нахождения в медицинском учреждении 14,09% людей столкнулись с сердечно-сосудистыми осложнениями. Среди симптомов специалисты выделили учащенное сердцебиение, аритмию, а также повреждения в структуре миокарда. По словам ученых, наличие подобных осложнений очень опасно для больных коронавирусом, поскольку могут вызвать неблагоприятные клинические проявления и смертность.



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