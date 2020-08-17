Шаман из Новой Зеландии обещал помочь Аллегровой забеременеть

17.08.2020, 17:17, Разное

Шаман из Новой Зеландии обещал певце Ирине Аллегровой помочь забеременеть вторым ребенком. О наследнике она мечтала в середине 90-х годов, когда наблюдался расцвет в ее карьере.

Ирина Аллегрова хотела подарить общего ребенка супругу Игорю Капусте. Когда естественные методы не помогли, артистка решила попробовать нетрадиционные способы. Тогда она отправилась в Новую Зеландию, где жил известный шаман. Аллегрова была уверена, что тот поможет решить сложившуюся проблему, несмотря на ее немолодой возраст. Она расстроилась, когда в очередной раз попытка забеременеть не увенчалась успехом.

Сам же шаман после осмотра заявил, что сможет помочь Аллегровой. Для этого артистке нужно было пройти мистический ритуал. Она стояла под деревом, призывая все силы подарить ей наследника. В этот момент маг читал необходимые заговоры. Однако забеременеть Аллегрова так и не смогла.

В жизни артистки мистические случаи происходили не раз. Вместе с Капустой Аллегрова сделали татуировки в знак искренних чувств друг к другу. Изображение танцор решил разместить на груди, а певица на ягодицах. Когда муж ушел от артистки, то его тату начало воспаляться. Он даже хотел свести татуировку, но оказалось, что сделать это невозможно. Впоследствии сестра Игоря Капусты заявила, что танцор скончался из-за аллергической реакции, которая у него появилась после посещения тату-салона.