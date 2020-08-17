 

Трамп поддержал реформу Почтовой службы и расширение очного голосования

17.08.2020, 17:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп высказался в защиту реформирования Почтовой службы в преддверии выборов, несмотря на критику со стороны демократов и других противников этой идеи, и сказал, что поддержит усилия по расширению очного голосования.

В понедельник, в интервью Fox News Трамп сказал, что поддерживает предложение об увеличении количества кабинок для голосования, о досрочном голосовании, а также другие меры, но вновь высказался против голосования по почте.

Президент добавил, что хочет, чтобы Почтовая служба «работала эффективно».

«Тут дело не в Трампе», – отметил он, подчеркнув, что административные изменения проводятся не с целью повлиять на организацию голосования.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Трамп объявил войну насильственным преступлениям в США

14.07 / В Финляндии назвали условия открытия границы с Россией

15.07 / Конфликт на границе Азербайджана и Армении. В Баку прошел митинг с требованием объявить мобилизацию

02.07 / Финские военные отказались от свастики, но не везде

30.06 / В Амурской области при пожаре в жилом доме погибли пять человек

16.07 / Мнения: Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

02.08 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

03.07 / Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью раком

04.07 / Tesla начала принимать заказы на Cybertruck в Китае

12.08 / Боррель созвал внеочередное совещание Совета ЕС для обсуждения выборов в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска