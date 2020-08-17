Трамп поддержал реформу Почтовой службы и расширение очного голосования

17.08.2020, 17:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп высказался в защиту реформирования Почтовой службы в преддверии выборов, несмотря на критику со стороны демократов и других противников этой идеи, и сказал, что поддержит усилия по расширению очного голосования.

В понедельник, в интервью Fox News Трамп сказал, что поддерживает предложение об увеличении количества кабинок для голосования, о досрочном голосовании, а также другие меры, но вновь высказался против голосования по почте.

Президент добавил, что хочет, чтобы Почтовая служба «работала эффективно».

«Тут дело не в Трампе», – отметил он, подчеркнув, что административные изменения проводятся не с целью повлиять на организацию голосования.