 

Лукашенко заявил, что готов сложить полномочия после референдума

17.08.2020, 17:10, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в понедельник, что готов передать власть после референдума, однако подчеркнул, что не будет делать этого под давлением уличных протестов.

Выступая перед рабочими одного из крупнейших промышленных предприятий страны, которые встретили его криками «уходи», Лукашенко сказал, что новых президентских выборов не будет, пока его не убьют. При этом он предложил изменить конституцию.

«Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», – сказал он.

Тем временем лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая после выборов была вынуждена уехать в Литву, опубликовала новое обращение, выразив готовность стать национальным лидером. Она призвала правоохранительные органы перейти на сторону протестующих, а также предложила создать правовой механизм для обеспечения честных выборов.



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