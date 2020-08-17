 

США опровергли сообщения о нанесении авиаудара по блокпосту в Сирии

17.08.2020, 17:08, Новости дня

Силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не наносили авиаудар по блокпосту сирийской армии в провинции Хасеке, говорится в заявлении пресс-службы штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

В заявелнии отмечается, что коалиция и формирования курдского альянса «Силы демократической Сирии» совместно патрулировали регион. Они подошли к КПП, контролируемому силами, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада. После «безопасного прохода от сил, поддерживающих режим [Асада], патруль попал под обстрел из стрелкового оружия от лиц, находящихся поблизости от контрольно-пропускного пункта».

«Войска коалиции открыли ответный огонь в целях самообороны. Коалиция не наносила авиаударов», – передает ТАСС содержание документа.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что ВС США нанесли авиаудар по блокпосту сирийской армии, расположенному в одной из деревень Сирии провинции Хасеке. По его сведениям, удар был нанесен после того, как сирийские военные не пропустили через КПП американский патруль. Как отмечает SANA, в результате авиаудара один сирийский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

В январе спецпредставитель Вашингтона по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в ближайшей перспективе США не собираются выводить войска из Сирии.

В конце декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США останутся в Сирии до окончательного поражения террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

Напомним, в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики экстремистских группировок «Исламское государство» (запрещена в России) и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).



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