Кэти Перри дала первый комментарий по поводу обвинений в харассменте

17.08.2020, 16:59, Разное

Совсем скоро Кэти Перри впервые станет матерью – в ближайшее время на свет должна появиться ее дочь от Орландо Блума. Эти волнительные обстоятельства не мешают 35-летней певице давать интервью, в том числе на больные темы. Так, Кэти пообщалась с журналистами The Guardian, затронув вопрос обвинений в сексуальных домогательствах, которые были сделаны в ее адрес еще в 2018 году. Самым громким обвинителем выступил манекенщик Джош Клосс, сыгравший парня героини Кэти в ее клипе на песню Teenage Dream в 2010-м.

Кэти Перри

Как можно утверждать, что человек виновен, пока не доказано, что это так. Здесь нет никаких проверок и рационального звена, ведь заголовок просто разлетается, не так ли? Никто не проводит расследование, что же произошло на самом деле,

– рассказала Кэти, отметив, что не давала комментарий ранее из уважения к реальным жертвам харассмента, чтобы не отвлекать внимание от движения #Metoo:

Я не комментирую все, что говорят обо мне, потому что это отвлекает от реального движения вперед.

Кэти и Джош в клипе Teenage Dream

Напомним, Джош Клосс утверждал, что через два года после съемок клипа Кэти Перри повела себя неподобающе по отношению к нему на одной вечеринке:

Это произошло на дне рождения моего друга в Калифорнии. Я увидел ее на вечеринке и хотел представить имениннику. Когда я повернулся, она стянула с меня штаны вместе с нижним бельем и все, кто стоял вокруг, увидели мои гениталии. Вы можете себе представить, насколько жалко и смущенно я себя почувствовал? Я пытался поговорить с ней после этого случая, но она избегала меня. Поэтому я рассказываю это сейчас, потому что женщины, у которых есть власть и статус, ведут себя не менее отвратительно, чем мужчины. Мне хотелось снять груз со своей души. Мне потребовалось много лет, чтобы признаться себе, что тот, кого ты боготворил, использовал тебя как проститутку.

Это не первый случай харрасмента со стороны Кэти: в марте 2018-го во время предварительных прослушиваний на шоу талантов American Idol певица поцеловала 19-летнего конкурсанта, который признался, что никогда не целовался с девушкой. После того как эпизод попал в эфир, интернет-пользователи обрушились на певицу с критикой. Но сам парень признался, что не в обиде на Кэти, поэтому очень скоро конфликт сошел на нет.

Кэти Перри