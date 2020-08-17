Киркоров отдал Манукяну часы с бриллиантами, подаренные ему Пугачевой

17.08.2020, 16:53, Разное

В микроблоге Instagram Давид Манукян объявил конкурс среди подписчиков, предложив им угадать, кто подарил Филиппу Киркорову часы с бриллиантами и в каком году. При этом, подарок от Аллы Пугачевой красовался на руке у Давы, а не у поп-короля.

Поклонников удивило такое отношения Филиппа Киркорова к часам, которые ему в 1995 году презентовала Примадонна. На аксессуаре, инкрустированном бриллиантами, на обратной стороне была выгравирована личная надпись с признанием в любви. Экс-супруг показал, что не очень дорожит подарком от Аллы Пугачевой, так как позволяет носить часы блогеру, с которым только недавно познакомился.

Поп-король записал с женихом Ольги Бузовой совместный трек «Ролекс». Возможно, он временно отдал часы, подаренные Примадонной, ради пиара новой композиции. Однако некоторые фолловеры убеждены, что Филипп Киркоров решил отомстить бывшей супруге. Недавно он рассказал, что больше не дружит с Аллой Пугачевой, а новости о своей музе узнает только благодаря социальным сетям. Поэтому артист не смог дать комментарии по поводу слухов о возможном разрыве Максима Галкина и Примадонны.