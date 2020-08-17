 

В Тюмени кошка заразилась COVID-19

17.08.2020, 16:53, Разное

В Тюмени у домашней кошки был обнаружен COVID-19. Известно, что животное перенесло инфекционное заболевание бессимптомно. По данным Россельхознадзора, всего в РФ было зафиксировано два положительных теста на коронавирус среди котов.
COVID-19 перенесли кошки из Москвы и Тюмени. С животным, проживающим во втором городе, сейчас все в порядке. У него не были зафиксированы никакие клинические проявления коронавируса. Кошка не представляет никакой опасности для хозяев. Анализ у животного брался в рамках дежурного приема.

В Тюмени в начале лета ветеринары государственных клиник проводили бесплатное обследование животных на предмет выявления COVID-19. Врачи советуют лишний раз не класть питомцев к себе в постель и не целовать их.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Цена на золото обновила рекорд: что это значит для россиян

08.07 / Мнение: Разрушение миропорядка

06.08 / Ученые обнаружили лекарственные растения, эффективные против коронавируса

30.07 / Мнение: Почему в Минске задержали политтехнолога?

25.07 / Журналисты, по штабам

27.05 / Наука: ВИЧ подарит универсальный антидот против змеиного яда

24.07 / “Вершина айсберга”. Что зубы и десны могут сказать об общем здоровье

26.07 / Курбан-Байрам во время коронавируса

02.07 / Бузова пожаловалась на «кривой рот» из-за перенесенной накануне операции

04.08 / Юрист раскрыл козырь адвоката Ефремова: Выйдет из ситуации с наименьшими потерями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска