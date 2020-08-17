В Тюмени кошка заразилась COVID-19

17.08.2020, 16:53, Разное

В Тюмени у домашней кошки был обнаружен COVID-19. Известно, что животное перенесло инфекционное заболевание бессимптомно. По данным Россельхознадзора, всего в РФ было зафиксировано два положительных теста на коронавирус среди котов.

COVID-19 перенесли кошки из Москвы и Тюмени. С животным, проживающим во втором городе, сейчас все в порядке. У него не были зафиксированы никакие клинические проявления коронавируса. Кошка не представляет никакой опасности для хозяев. Анализ у животного брался в рамках дежурного приема.

В Тюмени в начале лета ветеринары государственных клиник проводили бесплатное обследование животных на предмет выявления COVID-19. Врачи советуют лишний раз не класть питомцев к себе в постель и не целовать их.