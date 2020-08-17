 

«Идеальный ремонт» показал квартиру покойной Валентины Легкоступовой

17.08.2020, 16:53, Разное

Авторы программы «Идеальный ремонт» показали квартиру Валентины Легкоступовой. Гостьей передачи певица была в конце прошлого года, благодаря чему ее жилье буквально преобразили.
«Идеальный ремонт» обнародовал фотоснимки проделанных изменений на странице в соцсети Instagram. Специалисты, сотрудничающие с программой, переосмыслили дизайн спальной артистки. Мастера по ремонту использовали пастельные, спокойные тона и легкие материалы. Это придало помещению ощущения спокойствия, чистоты и гармонии. Площадь комнаты удалось структурировать на две зоны, для отдыха и сна. Дополнительную атмосферу уюта подчеркнул эффектный камин. Судя по счастливой улыбке Легкоступовой, ей очень понравился результат работы команды «Идеального ремонта».

Исполнительница хита «Ягода-малина» в конце 1980-х годов была одной из самых востребованных артисток Советского Союза. Однако порядка с тех пор в ее репертуаре не появилось ни одного шлягера и популярная некогда певица часто пребывала в депрессии. По сведениям близких и коллег, она нередко злоупотребляла спиртным.

11 августа Валентина Легкоступова поступила в больницу в состоянии алкогольного опьянения. При этом на ее теле было множество синяков, которые супруг звезды объяснил падением в ванной. После госпитализации артистка впала в кому, из которой так и не вышла, не приходя в сознание она скончалась 14 августа. Буквально за месяц до трагедии селебрити вышла замуж за спортсмена и бизнесмена Игоря Фирсова. Поклонники Легкоступовой, как пишет «Слово и дело», оценили ремонт в ее квартире, назвав проделанную работу хорошей памятью о певице.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / В ядре галактики-призрака найдена экзотическая черная дыра средней массы

29.07 / Скандалы: Особенности имиджа Елены Батуриной

24.07 / Мнение: О «бедненькой девочке», пробивающей дно за дном

07.07 / Работа на “удаленке”: названы самые высокооплачиваемые вакансии

29.07 / Германские налоговики покусились на святое

27.07 / Стало известно, где принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци проводят медовый месяц

24.07 / Мнение: Капитализм как он есть

31.07 / Эксперты назвали самые продаваемые автомобильные бренды в России

04.07 / Расставшаяся с мужем Евгения Лоза попала в ДТП с грузовиком

03.08 / Свадьба Брэда Питта и Дженнифер Энистон обошлась им в один миллион долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска