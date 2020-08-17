«Идеальный ремонт» показал квартиру покойной Валентины Легкоступовой

17.08.2020, 16:53, Разное

Авторы программы «Идеальный ремонт» показали квартиру Валентины Легкоступовой. Гостьей передачи певица была в конце прошлого года, благодаря чему ее жилье буквально преобразили.

«Идеальный ремонт» обнародовал фотоснимки проделанных изменений на странице в соцсети Instagram. Специалисты, сотрудничающие с программой, переосмыслили дизайн спальной артистки. Мастера по ремонту использовали пастельные, спокойные тона и легкие материалы. Это придало помещению ощущения спокойствия, чистоты и гармонии. Площадь комнаты удалось структурировать на две зоны, для отдыха и сна. Дополнительную атмосферу уюта подчеркнул эффектный камин. Судя по счастливой улыбке Легкоступовой, ей очень понравился результат работы команды «Идеального ремонта».

Исполнительница хита «Ягода-малина» в конце 1980-х годов была одной из самых востребованных артисток Советского Союза. Однако порядка с тех пор в ее репертуаре не появилось ни одного шлягера и популярная некогда певица часто пребывала в депрессии. По сведениям близких и коллег, она нередко злоупотребляла спиртным.

11 августа Валентина Легкоступова поступила в больницу в состоянии алкогольного опьянения. При этом на ее теле было множество синяков, которые супруг звезды объяснил падением в ванной. После госпитализации артистка впала в кому, из которой так и не вышла, не приходя в сознание она скончалась 14 августа. Буквально за месяц до трагедии селебрити вышла замуж за спортсмена и бизнесмена Игоря Фирсова. Поклонники Легкоступовой, как пишет «Слово и дело», оценили ремонт в ее квартире, назвав проделанную работу хорошей памятью о певице.