 

Просьба не паниковать: в годовщину дефолта 1998 года Центробанк проведёт учения

17.08.2020, 16:51, Разное

Центральный банк России проинформировал банки и население о финансово-штабных учениях, которые состоятся 17 августа, в день 22-й годовщины дефолта 1998 года.

Учения максимально приближены к реальности, граждан просят соблюдать спокойствие.

Так же, как и 22 года назад, 17 августа – это понедельник. В этот день, предвидя крах «пирамиды» Государственных краткосрочных облигаций (ГКО), правительство Сергея Кириенко отказалось поддерживать курс рубля, что привело к обвальной девальвации и панике на рынках. Этот сценарий с незначительными отличиями воспроизведут в ходе учений.

Старт учениям даст внезапное выступление премьер-министра России Мишустина по основным телеканалам. На один час остановятся торги на всех биржах страны, прекратится выдача наличных в банкоматах, поменяются цифры на табло в пунктах обмена валют. Возможно, перестанут проходить платежи по пластиковым картам. На улицы выйдут усиленные патрули полиции и Росгвардии. В воинских частях Министерства обороны объявят тревогу.

– Мы хотели провести эти учения негласно, без вовлечения гражданского населения, но в этом случае не удастся реализовать их сценарий и проверить готовность всех служб к негативному развитию ситуации в экономике, — рассказала Эльвира Набиуллина в интервью Financial Times.

За час до начала учений МЧС предупредит россиян с помощью СМС. Также в оповещении задействуют экраны системы ОКСИОН, уличные репродукторы, гудки локомотивов и сирены предприятий. Центробанк уверяет, что учения никак не связаны с ситуацией в экономике, но некоторые москвичи уже снимают наличные с банковских карт.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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