 

Киев впервые в истории отозвал посла из Белоруссии

17.08.2020, 16:48, Новости дня

Украина вызвала своего посла в Минске Игоря Кизима на консультации для оценки перспектив дальнейших отношений с Белоруссией, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«В минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных «вагнеравцев» России, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований выдать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям», – сообщил министр, слова которого приводятся на сайте украинского МИД.

После этого, по его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Белоруссии». «Совокупность (этих) фактов и действий, а также развитие событий в Белоруссии; общество, которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Белоруссии, кардинально меняют ситуацию в белорусско-украинских отношениях», – добавил Кулеба.

«Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности и выработки соответствующих решений с учётом всего комплекса факторов», – сообщил украинский министр.

По его словам, Киев впервые за всю историю отношений с Минском прибегает к такому шагу. «Делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», – добавил Кулеба.

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Белоруссии на закрытом совещании с руководителями силовых структур и разведывательных органов.

На прошлой неделе Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один житель РФ имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии. В МИД Украины после передачи напомнили Минску про принцип взаимности в вопросах экстрадиции граждан.

Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направлял в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе. 



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