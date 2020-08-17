Российский Су-27СМ перехватил самолет-разведчик США над Балтийским морем

17.08.2020, 16:48, Новости дня

Российский истребитель Су-27СМ перехватил над Балтийским морем самолет-разведчик ВВС США, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Российские РЛС засекли над нейтральными водами Балтийского моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель. В воздух был поднят истребитель Су-27СМ из дежурных сил Балтийского флота, передает РИА «Новости».

Цель была идентифицирована как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

«После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами», – добавили в центре.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем американского самолета-разведчика.

Предыдущий перехват Су-27 американских самолетов над Черным морем проходил 14 августа. До этого российский истребитель осуществлял перехваты американских самолетов над Черным морем 7 августа. До этого перехват над Черным морем проходил 5 августа. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27, 30 и 31 июля.