 

Лукашенко обратился к протестующим рабочим: С провокаторами разберемся жестоко

17.08.2020, 16:43, Разное

В понедельник белорусский лидер прилетел на вертолете на территорию Минского завода колесных тягачей, чтобы выступить на сцене перед группой рабочих. Сотрудники предприятия встретили Александра Лукашенко криками “Уходи!”.

В ходе визита президент подошел к группе протестующих и пригрозил им серьезными последствиями. “Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Вас толпа, а я один!” – обратился Лукашенко к соотечественникам.

Ранее политик заявил, что повторные выборы главы Белоруссии проводиться не будут. По его мнению, смена власти приведет к ухудшению экономической ситуации в стране. Все крупные предприятия перестанут работать, и люди лишатся работы.

Также Александр Лукашенко рассказал, что ситуацию в Белоруссии пытаются раскачать извне. Недоброжелатели хотят, чтобы военные занимались решением внутреннего конфликта. Политик добавил, что “натовские уже лязгают гусеницами”.

Напомним, массовые протесты начались после оглашения итогов президентской гонки. Многие белорусы остались недовольны тем, что Александр Лукашенко одержал победу. Они потребовали, чтобы пост заняла его соперница Светлана Тихановская.



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