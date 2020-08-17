 

Что произошло за ночь 17 августа

17.08.2020, 9:31, Разное

Коротко.

  • В Беларуси 16 августа состоялся провластный митинг за Александра Лукашенко, в белорусской столице и многих других городах страны прошли массовые протесты против результатов выборов. На первую акцию, как утверждает МВД, пришли более 65 тысяч человек, СМИ же рассказывали, что в нем участвуют от семи до 30 тысяч человек. Бюджетники рассказывали, что их заставляли участвовать в митинге. В оппозиционной акции, по данным СМИ, приняли участие не менее 100 тысяч человек только в Минске, МВД данных не приводило.

  • На белорусском госканале ОНТ перестала выходить программа «Наше утро». Причиной этого стало увольнение некоторых сотрудников с канала. В Беларуси на прошлой неделе начались забастовки, с сегодняшнего дня к ним присоединяются «Беларуськалий» и «Нафтан».

  • В Хабаровске арестовали на десять суток Алексея Ворсина — главу местного штаба политика Алексея Навального. Арест назначили за акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, которая прошла 28 июля.

  • Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Минздрава Александра Витько. В местном правительстве причиной такого решения назвали неудовлетворительную работу.

  • Испанская «Севилья» вышла в финал «Лиги Европы». Она обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

  • В Москве за сутки от коронавируса умерли десять человек. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 4666, а прирост скончавшихся стал самым низким с 26 июля.

    • Источник: Новая газета



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