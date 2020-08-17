Ученые описали новые последствия пандемии коронавируса

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17.08.2020, 16:17, Разное

После нынешней пандемии коронавируса может развиться новая эпидемия, связанная с ожирением. Именно такие последствия спрогнозировали исследователи из Орухсского и Копенгагенского университета.
Ограничения, которые вызваны пандемией COVID-19, приведут к тому, что увеличится количество больных ожирением. Самоизоляция провоцирует психосоциальную нестабильность, а последняя, в свою очередь, приводит к перееданию.

Из-за экономического кризиса доходы граждан падают, причем во всех странах мира. В связи с этим люди начинают употреблять в пищу более доступные продукты питания. Обычно они имеют высокую калорийность. Нездоровая пища только стимулирует аппетит, поэтому человек переедает. Люди обычно много едят из-за чувства одиночества. Состояние усугубляется отсутствием физической активности.

Ученые считают, что органы здравоохранения должны принять определенные меры, чтобы не допустить развитие будущей эпидемии. Для разработки эффективной стратегии нужно инвестировать в проведение исследований на эту тему.



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