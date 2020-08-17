 

Глава «Аэрофлота» сравнил нынешние цены на авиабилеты с советскими расценками

17.08.2020, 16:08, Новости дня

В Советском Союзе не было дешевых билетов не только на зарубежные, но и на внутренние рейсы, рассказал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что в авиакомпании проанализировали цены в 1974 году и нынешние. Для примера взяли два противоположных направления: Нью-Йорк и Токио, передает РИА «Новости».

Так, по словам Савельева, в 1974 году средняя зарплата составляла 143 рубля, а в 2019-м – 47 тыс.  867 рублей. При этом билет на самолет в Нью-Йорк в 1974-м обошелся бы в 295,5 рубля, а в 2019-м – в 20 тыс. 485 рублей.

«То есть вы сейчас можете купить практически два билета эконом-класса. А тогда вы не могли купить даже полбилета», – сказал глава «Аэрофлота».

Он подчеркнул, что в Советском Союзе не было дешевых билетов не только на зарубежные, но и на внутренние рейсы.

«Если мы возьмем полеты на Дальний Восток – около 120 рублей Москва – Владивосток в одну сторону при зарплате 140. Никогда не было дешевых билетов», – добавил Савельев.

Ранее глава «Аэрофлота» заявил, что в РФ рынок авиаперевозок вернется к прежним показателям быстрее, чем мировой и европейский.

В мае гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк сообщил, что если социальное дистанцирование на бортах самолетов будет введено, то дешевые путешествия кончатся.



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