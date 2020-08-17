В США хотят запустить собственную версию «Евровидения»

17.08.2020, 15:53, Разное

У популярного песенного конкурса «Евровидение» появится конкурент в США. Местные телепродюсеры готовят собственную версию шоу уже в ближайшее время.

Если ничто не нарушит планы деятелей американского шоу-бизнеса, то первый вокальный конкурс такого рода в США выйдет в эфир уже в следующем году. Называться новый проект будет «Американский песенный конкурс», по аналогии с оригинальной европейской версией.

Как и на состязании представителей стран европейской языковой организации, в заокеанском варианте также предусмотрено голосование телезрителей. Учитывая огромную территорию страны, в США проведут от 5 до 10 отборочных туров, начиная с уровня регионов. В соревновании вокалистов примут участие артисты со всех штатов.

Кроме начинающих артистов в шоу привлекут известных исполнителей, которые смогут представить публике свои новые хиты. Стоит отметить, что популярные артисты из США уже выступали в качестве приглашенных звезд в самом Евровидении. American Song Contest принимает заявки от сольных исполнителей, дуэтов и коллективов. На базе проекта также создадут специальную Американскую академию конкурса песен, в нее включат продюсеров и известных музыкантов. Их задачей будет как отбор достойных участников для финальных концертов, так и определение победителя.

Для создания наиболее качественного мероприятия американские деятели шоубизнеса воспользовались услугами шведского продюсера «Евровидения» Кристера Бьеркмана. Его опыт и связи помогут сделать действительно масштабное шоу, которое будет интересно максимально большому количеству зрителей. В команде организаторов также известный медиаменеджер Бен Сильверман, как пишет издание «Телепрограмма», приложивший руку к созданию программы «Кто хочет стать миллионером» и ряду других не менее успешных. Каким будет бюджет американской версии «Евровидения 2021», пока не известно, как и то, на какие меры пойдут организаторы для обеспечения безопасности.