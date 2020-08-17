Поклонники восхитились пышной грудью Юлии Высоцкой в ярком купальнике

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17.08.2020, 15:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Юлия Высоцкая опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в ярком розовом купальнике. Поклонники восхитились фигурой 47-летней актрисы, но больше всего их внимание привлекла пышная грудь, на которой фотограф сделал акцент.
По словам Юлии Высоцкой, для того, чтобы проверить на подлинность женскую дружбу, достаточно попросить подругу помочь со снимком. В случае, если фото получилось хорошим, можно говорить о настоящей дружбе. Актриса позировала в полуобороте, демонстрируя на камеру пышные формы в ярком раздельном купальнике. Фолловеры восхитились фигурой знаменитости, а также отметили, что подруга у нее действительно верная. Однако нашлись комментаторы, которые указали супруге режиссера Андрея Кончаловского на возраст. По их словам, Юлию Высоцкую выдают шея и руки.

Ранее актриса уже показывала фотографию в этом купальнике, но на ней она прикрыла пышный бюст книгой. Подписчики еще тогда отметили яркий цвет купальника.



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