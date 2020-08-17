Археологи датировали найденный под Смоленском меч IX веком

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17.08.2020, 15:53, Разное

Археологи изучили находку, которая была сделана три года назад в Гнездове под Смоленском. Найденный меч, воткнутый в землю на территории ритуального комплекса, датировали IX веком.
Учеными было проведено томографическое обследование, в результате чего на мече зафиксировали клеймо, расположенное с обеих сторон клинка. Одно из них было в виде решетки, а другое – спирали, обрамленной крестами без надписей. По словам Василия Новикова, возглавляющего археологическую экспедицию, оружие отлично сохранилось. Меч не был поврежден ни во время проведения процедуры погребального сожжения, ни в процессе археологических раскопок. На раритете можно рассмотреть следы работы мастера, создавшего его первоначальную поверхность.

Благодаря виду клейма и его принадлежности к типу Е-1, археологи смогли боле точно датировать найденное оружие. Исследователей удивил то, что артефакт был найден в ритуальном комплексе, в котором не было кургана, что не свойственно для Смоленской области и Гнездова. После проведения необходимых научных анализов исследователи пришли к выводам, что меч датируется второй половиной или последней четвертью IX века.



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